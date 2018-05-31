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Moody’s: Позитивный эффект от ЧМ-2018 для экономики России будет краткосрочным

УрБК, Москва, 31.05.2018. Россия испытает только краткосрочную экономическую выгоду от проведения Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2018. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody’s.



«Значительная часть экономических последствий уже ощущается за счет расходов на инфраструктуру, но даже в этой части эффект ограничен. Инвестиции в чемпионат в 2013-2017 годах составили лишь 1% от общего объема инвестиций. Russia 2018 FIFA World Cup будет иметь различные краткосрочные эффекты для рейтингованных агентством эмитентов», — говорится во вступлении к обзору агентства, посвященному экономическим последствиям от чемпионата в России.



«Игры продлятся всего один месяц, и соответствующие экономические стимулы тускнеют на фоне экономики РФ, размер которой оценивается в 1,3 трлн долларов США», — сообщила старший вице-президент и аналитик агентства Кристин Линдоу (Kristin Lindow). Она добавляет, что в Moody’s не считают, что ЧМ-2018 внесет весомый вклад в более обширный экономический рост.



Тем не менее в агентстве считают, что в городах-хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры.



«Для регионов России новая инфраструктура будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты, причем наибольшую выгоду получат Мордовия (без рейтинга) и Калининградская область (без рейтинга). Напротив, расходы на чемпионат мира негативно повлияли на государственные финансы в других регионах, таких как Санкт-Петербург (рейтинг на уровне Ba1, прогноз позитивный), Самарская область (Ba3, позитивный) и привели к росту задолженности», — отмечают в агентстве.



Продовольственные ритейлеры, отели и транспортные компании получат временное увеличение выручки.



«Но эффект будет одноразовым, что не приведет к существенным изменениям деловых показателей и кредитных профилей компаний», — отмечают в агентстве.



Больше всего в транспортном секторе выиграют аэропорты Москвы за счет увеличения пассажиропотоков, в том числе уже после мероприятия. Видимого эффекта на банковский сектор не ожидается.



Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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