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Энергетики МЭС Западной Сибири подготовили сети к сезонным природным явлениям

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Энергетики МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС, входит в группу компаний «Россети») подготовили сети к сезону паводков, пожаров и гроз. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Более 15 тыс. километров линий электропередачи и 88 подстанций, которые находятся на подведомственной территории обслуживания организации, проходят тщательный контроль со стороны работников МЭС Западной Сибири.



Наступление весны в Тюменской области, как правило, сопровождается повышением уровня воды в реках. При паводках часть опор, на которых крепятся линии электропередачи, попадает в зону подтопления.



«15 тыс. километров линий электропередачи и 39 тыс. 080 опор — это наше хозяйство. Мне как главному инженеру предприятия каждая опора дорога. Нет одной опоры — не будет одной линии, все взаимосвязано. Еще до наступления паводка все опоры берутся на учет. Ежедневно от диспетчеров мы получаем информацию о том, сколько опор оказалось в зоне подтопления, на какой линии и на какой глубине они находятся. Участки, расположенные в зоне риска возникновения ЧП, подвергаются мониторингу — к опорам независимо от их удаленности выезжают наши сотрудники и проверяют состояние», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер филиала МЭС Западной Сибири Владимир Конишевский.



Также энергетики МЭС Западной Сибири полностью подготовили сети к грозам. Опоры линии электропередачи являются уязвимым элементом распределительной энергетической системы, особенно в местности, где отсутствуют высокие леса. При прямом попадании молнии в опору большую роль играет состояние заземления опор и правильное функционирование системы защиты от грозовых перенапряжений (грозотрос, грозоразрядные рога, разрядники и ограничители перенапряжения). Это позволяет избежать наиболее распространенного повреждения на воздушных линиях электропередач — обратного перекрытия по изоляции и избежать негативных последствий для линии электропередачи и энергосистемы в целом.



Как сообщили в пресс-службе предприятия, если все-таки произойдет обрыв провода воздушной линии электропередачи, то тут же срабатывает автоматика — при падении на землю мгновенно срабатывает чувствительная защита, и провод обесточивается.



В пожароопасный период энергетики уделяют большое внимание противопожарному содержанию открытых распределительных устройств подстанций (ОРУ), складов ГСМ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских, оценивают состояние подъездных дорог к источникам воды и гидрантам, исправность систем сигнализации.



Персонал проходит инструктажи по действиям при пожаре и применению первичных средств пожаротушения. Проверяются схемы связи с лесничествами и службами МЧС.



«У нас есть схема взаимодействия, связанная с работой МЧС и другими организациями. Мы получаем информацию от МЧС и сами ее даем, когда при плановых обходах и осмотрах оборудования обнаруживаем возгорание. Кроме того, энергетики всегда оказывают необходимую помощь пожарным при ликвидации огня, ведь зачастую скорость тушения пожара напрямую зависит от отключения ЛЭП», — уточнил Владимир Конишевский.



В МЭС Западной Сибири ежеквартально проходят заседания штабов по энергобезопасности на уровне федеральной компании и округов. Эта работа отлажена и проводится не один год. Энергетики призывают югорчан соблюдать меры безопасности и не разжигать костров в запрещенных природных зонах. Тогда пожаров и их последствий можно будет избежать.



Стоит отметить, что своевременная усиленная работа специалистов МЭС Западной Сибири позволяет поддерживать электросетевой комплекс на высоком уровне надежности, предотвратить технологические нарушения и повысить готовность персонала к ликвидации последствий стихийных явлений, связанных с прохождением пожароопасного и грозового периода.

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