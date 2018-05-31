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Представители ММК стали победителями отраслевого этапа конкурса уполномоченных по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2018. Исполком Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России подвел итоги отраслевого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2016-2017 годы. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Конкурс был направлен на повышение уровня профсоюзного контроля за обеспечением на производстве здоровых и безопасных условий труда, на повышение активности уполномоченных профсоюза по охране труда в профилактике производственного травматизма и заболеваемости, пропаганде безопасных приемов труда», — говорится в сообщении.



В отраслевом этапе принимали участие и представители Группы ПАО «ММК», которые сначала прошли отбор на уровне первичных профсоюзных организаций ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», а затем областной организации ГМПР.



В номинации «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в число победителей вошли Михаил Сюсюкин, бригадир на участках основного производства калибровочно-прессового цеха ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод» и Степан Терентьев, оператор поста управления стана 2 500 горячего проката листопрокатного цеха № 4 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



В номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» победителем была признана Вероника Арзамасцева, лаборант химического анализа химической лаборатории МП трест «Теплофикация». В номинации «Строительство; производство неметаллических минеральных продуктов» победителем стал Александр Паников, бригадир электромонтеров цеха специзделий ООО «Огнеупор».

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