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Суд отклонил иск Росприроднадзора о взыскании с ЕМУП «Спецавтобаза» более 160 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск против ЕМУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург) о взыскании более 164 млн руб. Об этом говорится в материалах суда.



Истцом выступал департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



Основанием иска послужила задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Мотивировочное решение суда пока не готово, поэтому причины отказа в иске не известны.

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