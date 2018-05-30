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Банк России фиксирует рост инфляционных ожиданий россиян в мае до 8,6%
30 май 2018 (13:53)
УрБК, Москва, 30.05.2018. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в мае выросли до 8,6% с 7,8% в апреле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
В обзоре регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» отмечается, что рост показателя был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля и ускорения роста цен на бензин.
«В мае 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, скорректировалась вверх до уровня марта 8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле», — говорится в документе.
В обзоре регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» отмечается, что рост показателя был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля и ускорения роста цен на бензин.
«В мае 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, скорректировалась вверх до уровня марта 8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле», — говорится в документе.
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