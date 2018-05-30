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За прошедшую неделю из Екатеринбурга выдворили 50 нелегальных мигрантов
30 май 2018 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. С 21 по 25 мая 2018 года из Екатеринбурга было выдворено 50 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Большая часть из числа депортированных являлись гражданами Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.
«Все выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года за пределы с территории Свердловской области было выдворено 620 иностранных граждан.
Большая часть из числа депортированных являлись гражданами Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.
«Все выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года за пределы с территории Свердловской области было выдворено 620 иностранных граждан.
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