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В Челябинской области средний размер выданных потребительских кредитов за месяц вырос на 25,8%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В апреле 2018 года средний размер выданных в Челябинской области потребительских кредитов составил 181,4 тыс. руб., увеличившись на 24,6% по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в апреле средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 209,1 тыс. руб. По сравнению с мартом данный показатель вырос на 28,7% или на 46,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост среднего размера выданных потребкредитов составил 44,5%.



При этом в апреле текущего года в количественном выражении было выдано на 14,7% меньше потребительских кредитов по сравнению с мартом 2018 года. Сумма же потребкредитов оказалась на 9,8% больше, чем было месяцем ранее.



«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера. Изменения происходят и в структуре заемщиков: после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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