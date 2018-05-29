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Российские авиакомпании в январе-апреле перевезли на 12,4% больше пассажиров
29 май 2018 (13:25)
УрБК, Москва, 29.05.2018. Российские авиакомпании в январе-апреле 2018 года перевезли 30,5 млн пассажиров, что на 12,4% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
При этом международные перевозки за указанный период увеличились на 14,5% — до 11,8 млн человек, внутренние — на 11,1%, до 18,7 млн человек. Процент занятости пассажирских кресел сократился на международных направлениях на 0,4%, до 82,4%, на внутренних — вырос на 3,1%, до 77,9%.
Пассажирооборот российских авиакомпаний в январе-апреле увеличился на 13,6%, до 77,56 млрд пассажиро-километров.
При этом международные перевозки за указанный период увеличились на 14,5% — до 11,8 млн человек, внутренние — на 11,1%, до 18,7 млн человек. Процент занятости пассажирских кресел сократился на международных направлениях на 0,4%, до 82,4%, на внутренних — вырос на 3,1%, до 77,9%.
Пассажирооборот российских авиакомпаний в январе-апреле увеличился на 13,6%, до 77,56 млрд пассажиро-километров.
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