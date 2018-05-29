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ММК принимает участие в специализированной выставке «Металлоконструкции-2018»

УрБК, Магнитогорск, 29.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 3-й международной специализированной выставке «Металлоконструкции-2018». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Магнитка представит гостям и участникам выставки высокопрочные и износостойкие стали, производимые ПАО «ММК» под маркой MAGSTRONG. Одно из направлений применения подобных сталей — изготовление металлоконструкций. Механические свойства сталей MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и получению значительной экономии. Данные виды сталей используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, оборудования для переработки горных пород, оборудования для проходки шахт, нагруженных металлоконструкций и в других сферах», — говорится в сообщении.



3-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции-2018» проходит с 29 мая по 1 июня в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Выставка посвящена широкому кругу вопросов производства, применения металлоконструкций и металлоизделий, проектированию объектов на основе решений из стали и алюминия. В ней примут участие 125 компаний, среди которых — производители металлоконструкций и металлоизделий, легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), поставщики оборудования и технологий. Деловая программа выставки включает свыше 15 мероприятий: различные конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы. Ожидается, что выставку посетят около 3,5 тыс. специалистов и руководителей металлостроительной отрасли.

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