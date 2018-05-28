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ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России будут сотрудничать в сфере высокотехнологичных производств

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных производств. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ФСК ЕЭС-МЭС Западной Сибири.



Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностроения, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение электросетевого комплекса и потребителей электроэнергии. Документ подписан председателем правления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и президентом объединения «Союз машиностроителей России» Сергеем Чемезовым в рамках ПМЭФ-2018.



Соглашение подразумевает партнерство в части цифровизации энергетики, промышленного внедрения инноваций, разработки и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий электросетевого комплекса. Кроме того, предусматривается поддержка экспорта высокотехнологичной продукции предприятий-членов Союза, привлечение их к международному научно-техническому обмену и содействие доступу к международной экспертизе в рамках Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).



Взаимодействие ФСК ЕЭС и Союза машиностроителей России подразумевает постоянный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, разработку предложений по совершенствованию правовой базы и взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия энергомашиностроителям и прочее.



Отметим, что ФСК ЕЭС — крупнейший в России потребитель электротехнического оборудования на напряжение 110 кВ и выше. В 2015-2017 годы объем закупок тяжелого электротехнического оборудования (трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и т.д.) составил более 34 млрд руб.



А. Муров сообщил, что доля российского основного электротехнического оборудования в закупках компании по итогам прошлого года составила 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России.



«Отечественная промышленность ведет широкий спектр работ в интересах энергетического комплекса. Основные задачи, которые мы решаем, — создание новых видов оборудования, комплексный перевод электросетевого хозяйства на отечественные решения. Это касается как техники, так и специализированного программного обеспечения. Цель — довести долю российских разработок до 100%, что позволит обеспечить технологическую независимость в этой сфере и укрепить энергетическую безопасность страны», — заявил С. Чемезов.

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