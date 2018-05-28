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Главу Нижнего Тагила Сергея Носова назначили врио губернатора Магаданской области

28 май 2018 (15:26)

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Президент РФ Владимир Путин назначил главу Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главу Нижнего Тагила Сергея Носова назначили врио губернатора Магаданской области

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области», — говорится в сообщении.

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