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Главу Нижнего Тагила Сергея Носова назначили врио губернатора Магаданской области
28 май 2018 (15:26)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Президент РФ Владимир Путин назначил главу Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области», — говорится в сообщении.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области», — говорится в сообщении.
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