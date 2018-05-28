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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Москвы во Франкфурт
28 май 2018 (10:32)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Москвы (Домодедово) во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс будет выполняться с 28 мая 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницу. Вылет из Москвы в 10.45, прилет во Франкфурт в 12.55, обратный вылет из Франкфурта в 18.05, прилет в Москву в 22.10, время в пути 3 часа 10 минут.
Пассажиры могут приобрести билет на новое направление по цене от 186 евро без багажа и от 226 евро с багажом за билет туда-обратно (все сборы включены).
«Франкфурт — известный европейский авиахаб и транспортный узел. Прямой рейс между столицей России и Франкфуртом создаст бизнес-путешественникам множество возможностей для перелетов и удобных пересадок в другие города дальнего зарубежья. А для туристов, решивших посетить город, есть множество достопримечательностей: площадь Рёмерберг, здание городской ратуши, площадь Хауптвахе, Франкфуртский собор и другие. Кроме того, интересным местом города является набережная на южном берегу реки Майн между мостами Фриденсбрюкке и Айзернер-Штег. На небольшой территории расположились сразу несколько музеев, каждый из которых предлагает гостям интересные экспозиции», — рассказали в пресс-службе.
Цена билетов может меняться в зависимости от курса валют. Все сборы и провоз багажа включены в стоимость.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Рейс будет выполняться с 28 мая 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницу. Вылет из Москвы в 10.45, прилет во Франкфурт в 12.55, обратный вылет из Франкфурта в 18.05, прилет в Москву в 22.10, время в пути 3 часа 10 минут.
Пассажиры могут приобрести билет на новое направление по цене от 186 евро без багажа и от 226 евро с багажом за билет туда-обратно (все сборы включены).
«Франкфурт — известный европейский авиахаб и транспортный узел. Прямой рейс между столицей России и Франкфуртом создаст бизнес-путешественникам множество возможностей для перелетов и удобных пересадок в другие города дальнего зарубежья. А для туристов, решивших посетить город, есть множество достопримечательностей: площадь Рёмерберг, здание городской ратуши, площадь Хауптвахе, Франкфуртский собор и другие. Кроме того, интересным местом города является набережная на южном берегу реки Майн между мостами Фриденсбрюкке и Айзернер-Штег. На небольшой территории расположились сразу несколько музеев, каждый из которых предлагает гостям интересные экспозиции», — рассказали в пресс-службе.
Цена билетов может меняться в зависимости от курса валют. Все сборы и провоз багажа включены в стоимость.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
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