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В Екатеринбурге почти на месяц закроют для транспорта участок улицы Раевского

25 май 2018 (16:34)

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Екатеринбурге с 24 мая по 22 июня 2018 года будет закрыто движение транспорта по улице Раевского от улицы Блюхера до дома № 20 по ул. Раевского. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Ограничения связаны с необходимостью провести работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения», — говорится в сообщении.

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