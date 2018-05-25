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Советник JAIF Такуя Хаттори высоко оценил опыт Белоярской АЭС по эксплуатации реактора БН-800

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Советник Японского атомного промышленного форума (JAIF), член Международного консультативного совета Госкорпорации «Росатом» Такуя Хаттори в ходе ознакомительного визита на Белоярскую АЭС высоко оценил опыт эксплуатации энергоблока № 4 с реактором БН-800. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



«Я впечатлен вашими успехами. Тема реакторов на быстрых нейтронах очень важна для будущего развития атомной энергетики и интересна для международного сотрудничества. А Россия — мировой лидер по развитию и эксплуатации реакторов этого типа», — сказал Такуя Хаттори.



Осмотрев реакторный и машинный залы, а также блочный пункт управления энергоблока № 4, японский эксперт отметил, что реактор БН-800 работает надежно и безопасно.



«Просто не верю своим глазам, что есть реактор на быстрых нейтронах, который безопасно и надежно эксплуатируется на таком номинальном уровне мощности. Будущее атомной энергетики в Японии до сих пор обсуждается на правительственном уровне с целью распространения экологически чистых источников энергии в соответствии с Парижским соглашением (Парижская Конференция Рамочной конвенции ООН об изменениях климата, 2015). Мое мнение: без атомной энергетики мы не сможем достигнуть устойчивого эколого-социально-экономического развития в будущем, ее роль и значение не идут ни в какое сравнение с другими источниками энергии. Главный урок Фукусимы, который мы получили: безопасность АЭС должна занимать ведущую роль в сознании тех, кто эксплуатирует реакторы», — пояснил Такуя Хаттори.



Главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов, его заместители Валерий Шаманский и Илья Филин ознакомили гостя с российским опытом эксплуатации быстрых натриевых реакторов, особенностями сооружения и ввода в эксплуатацию БН-800.



«Уже более 60 лет осуществляется эволюционное развитие быстрых реакторов в России. БН-1200 станет основой для серийных быстрых натриевых реакторов. По уровню безопасности он будет соответствовать Поколению-4 (G-4)», — отметил В. Шаманский.



Напомним, энергоблок № 4 с реактором БН-800 был включен в энергосистему и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года, а 31 октября 2016 года был сдан в промышленную эксплуатацию.



По словам экспертов, данный уникальный энергоблок является ключевым шагом к переходу атомной отрасли России на новую технологическую платформу с замкнутым ядерно-топливным циклом. Это позволит минимизировать радиоактивные отходы, повторно использовать отработавшее ядерное топливо других реакторов и на сотни лет обеспечить топливом атомную энергетику за счёт вовлечения в производство неиспользуемого сегодня изотопа урана-238.

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