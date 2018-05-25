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В Екатеринбурге на два месяца ужесточили правила регистрации граждан

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Екатеринбурге с 25 мая 2018 года изменяются правила регистрации граждан, которые приехали в город из-за пределов Свердловской области, сообщает глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.



«Для данной категории граждан в указанный период времени получение государственной услуги по регистрационному учету с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо почтовой связью не предусмотрено», — рассказал В. Горелых.



По его словам, постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших на территорию Екатеринбурга, осуществляется в течение 3 дней со дня прибытия в место пребывания. Документы предоставляются принимающей стороной в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг Екатеринбурга, либо в отдел по вопросам миграции на улице Сулимова, 46.



Нововведения будут действовать до 25 июля 2018 года.

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