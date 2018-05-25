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В ЦБ фиксируют постепенный рост финансовой грамотности россиян
25 май 2018 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Уровень финансовой грамотности граждан России постепенно растет. Об этом рассказал УрБК руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
По его словам, в 2016 году ЦБ разработал свою методологию изменения уровня финансовой грамотности населения.
«Всего мы провели два замера. При этом использовалась не только методология Организации экономического сотрудничества и развития, но и дополнительные вопросы, связанные со спецификой России. Сейчас мы завершили исследование уровня финансовой грамотности населения в 2017 году. В целом ситуация постепенно улучшается. Рост пока незначительный. Тем не менее он есть. Поскольку присутствует некая инерция восприятия людей (финансовые знания не так быстро усваиваются), я думаю, что через несколько лет благодаря реализуемым программам со стороны государства и частного сектора мы увидим устойчивый рост уровня финансовой грамотности», — сказал М. Мамута.
Подробнее читайте в интервью Михаила Мамуты ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
По его словам, в 2016 году ЦБ разработал свою методологию изменения уровня финансовой грамотности населения.
«Всего мы провели два замера. При этом использовалась не только методология Организации экономического сотрудничества и развития, но и дополнительные вопросы, связанные со спецификой России. Сейчас мы завершили исследование уровня финансовой грамотности населения в 2017 году. В целом ситуация постепенно улучшается. Рост пока незначительный. Тем не менее он есть. Поскольку присутствует некая инерция восприятия людей (финансовые знания не так быстро усваиваются), я думаю, что через несколько лет благодаря реализуемым программам со стороны государства и частного сектора мы увидим устойчивый рост уровня финансовой грамотности», — сказал М. Мамута.
Подробнее читайте в интервью Михаила Мамуты ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
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