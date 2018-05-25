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ЕВРАЗ ЗСМК подписал соглашение о строительстве нового кислородного производства

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. ЕВРАЗ ЗСМК и компания Air Liquide подписали соглашение о строительстве нового кислородного производства на территории комбината для поставок продуктов разделения воздуха для технологических нужд. Об этом сообщает департамент корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Проект обеспечит комбинат передовым оборудованием, которое будет на 30% энергоэффективнее прежнего и позволит отказаться от дорогостоящих ремонтов.



В течение трех лет на территории ЕВРАЗ ЗСМК построят два блока разделения воздуха мощностью 90 тыс. кубометров в час. Они будут обслуживать производство строительного и рельсового проката комбината.



«ЕВРАЗ ЗСМК продолжает программу обновления и модернизации, выбирая лучшие технические решения. Уверен, партнерство с Air Liquid, мировым лидером по производству газов, это оптимальный выбор, который позволит повысить эффективность нашего производства и конкурентоспособность комбината в целом», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.



«Мы рады подписать этот долгосрочный контракт с ЕВРАЗом для одной из их главных производственных площадок. С этим новым контрактом Air Liquide расширяет свое присутствие в Сибири. Мы стремимся сделать этот проект успешным, что еще больше укрепит наше лидерство в регионе», — добавил вице-президент Air Liquide по странам Восточной Европы и Центральной Азии Оливье Ранде.



В состав действующего кислородного производства ЕВРАЗ ЗСМК входят два цеха. Кислород и другие продукты разделения воздуха поставляются для доменного и сталеплавильного производств комбината.



Air Liquide — мировой лидер по производству технических газов, разработке технологий и предоставлению услуг для промышленности. Компания работает в России с 1989 года и на данный момент осуществляет эксплуатацию 15 производственных площадок в разных регионах страны.

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