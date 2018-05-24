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Группа ЧТПЗ и SAP подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) Группа ЧТПЗ и SAP CIS заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Документ подписали генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова в присутствии председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова и президента SAP в Центральной и Восточной Европе Штефана Хохбауэра.



Меморандум описывает планы цифровой трансформации Группы ЧТПЗ. Согласно документу, в 2018-2025 годах компания планирует унифицировать и повысить эффективность бизнес-процессов с помощью единой системы на базе SAP S/4HANA.



«Цифровая трансформация является неотъемлемой частью стратегии компании до 2025 года. Благодаря автоматизации и реинжинирингу бизнес-процессов мы планируем создать для нашей компании дополнительные конкурентные преимущества, оптимизировать затраты, повысить эффективность системы управления и укрепить технологическое лидерство в отрасли», — отметил Б. Коваленков.



В ходе реализации проекта компания планирует стандартизировать и автоматизировать ключевые бизнес-процессы: планирование финансово-хозяйственной деятельности, управление производством, продажами, закупками, логистикой, персоналом. На основе системы управления производством будет создан программный продукт для трубной отрасли. Кадры для цифровой трансформации Группа ЧТПЗ будет готовить совместно с SAP в Центре компетенций.



«Наше сотрудничество началось в 2017 году, когда в Группе ЧТПЗ стартовал проект по реинжинирингу бизнес-процессов на базе SAP S/4HANA. Сегодня мы говорим о том, что Группа ЧТПЗ планирует внедрять весь спектр наших решений: от производства до управления бизнесом. И этот проект занимает важное место в большой программе цифровой трансформации группы», — сообщила Н. Парменова.

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