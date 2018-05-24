Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро на 17 коп.

24 май 2018 (15:11)

УрБК, Москва, 24.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 18,55 коп., до 61,40 руб., евро — на 17,44 коп., до 72 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: