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Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро на 17 коп.
24 май 2018 (15:11)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 18,55 коп., до 61,40 руб., евро — на 17,44 коп., до 72 руб.
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