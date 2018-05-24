Новости дня

Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. рублей у ЦГБ № 23 за травму в поликлинике

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 78 тыс. руб. у МАУ «ЦГБ № 23» за травму, полученную в поликлинике.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2016 года женщина поскользнулась, спускаясь в поликлинике со второго этажа, и упала. После этого женщина почувствовала острую боль в позвоночнике, на месте ей оказали первую помощь и диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.



«Однако через четыре дня ей резко стало хуже, женщине пришлось пройти МРТ, которая показала перелом тела 12 позвонка. Пострадавшая была госпитализирована в стационар. Дальнейшее лечение длилось шесть месяцев, в течение которых пострадавшей было рекомендовано носить корсет, спать на твердой поверхности и не разрешалось сидеть», ― рассказали в пресс-службе облсуда.



Жительница Екатеринбурга посчитала, что медучреждение не обеспечило посетителям безопасные условия передвижения — табличек о скользком покрытии ступеней не было. Женщина обратилась с иском в больнице в суд с требованием взыскать 20,1 тыс. руб. расходов на лечение и 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.



Железнодорожный районный суд удовлетворил ее иск частично и обязал медучреждение компенсировать пострадавшей 18,5 тыс. руб. расходов на лечение и 60 тыс. руб. выплатить за причиненный моральный вред. Также взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 1 тыс. 039 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Медучреждение оспаривало вывод суда о ненадлежащем содержании лестниц в поликлинике. Однако судебная коллегия согласилась с выводами Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, что причиной падения пострадавшей стали стертые скользкие ступени и оставила его решение без изменений.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: