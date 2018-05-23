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«МегаФон» предложил корпоративным клиентам на Урале четыре пакета услуг

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. «МегаФон» предложил корпоративным клиентам тарифную линейку «Управляй!». Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.



На выбор сформировано четыре пакета услуг: для руководителей бизнеса — «Управляй! Руководитель», для ключевых работников — «Управляй! Менеджер», для сотрудников офиса — «Управляй! Специалист», а для тех, кто больше работает на удаленном режиме — «Управляй! Эксперт».



Главные нововведения: интернет-сервисы с обнуленным трафиком, несгораемые бонусы, индивидуальная настройка тарифа, персональный бюджет.



«На основе анализа больших данных, в результате масштабного исследования мобильного поведения более чем миллиона корпоративных абонентов, мы создали самый продвинутый на рынке тариф-конструктор «Управляй!». Предлагаем корпоративным клиентам единую географию услуг — звонки, sms и мобильный интернет по России, а также полный комплекс новых сервисов, которые помогут эффективному развитию бизнеса тех, кто выбирает «МегаФон», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

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