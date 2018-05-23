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В Екатеринбурге приостановился рост цен на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 68 тыс. 002 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«На данный момент рост средней цены, характерный для рынка в первые месяцы 2018 года, прекратился, и с середины марта наблюдаются незначительные корректировки в пределах 0,2%. Несмотря на инертность рынка, текущая стоимость жилья превышает ценовой уровень начала года на 1,1%», — говорится в сообщении.



Стоимость однокомнатных квартир в Екатеринбурге за месяц снизилась на 0,1%, до 71 тыс. 982 руб. за кв. м. Также подешевели трехкомнатные и многокомнатные объекты (на 0,4% и 0,9% соответственно). Цены трехкомнатных квартир остались на уровне 66 тыс. 854 руб. за кв. м. «Двушки» подорожали на 0,1%, до 66 тыс. 666 руб. за кв. м.

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