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ВТБ перестал выдавать кредиты Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям

УрБК, Москва, 23.05.2018. ВТБ перестал выдавать кредиты Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям после того, как они попали в черный список Минфина США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы финансово-кредитной организации Андрея Костина.



«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими (компаниями — прим. ред.). Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами, это то, что мы должны делать», — отметил господин Андрей Костин в интервью американскому телеканалу CNBC. При этом он отметил, что ВТБ не планирует выдавать кредиты Олегу Дерипаске и его структурам, пока санкции не будут сняты.

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