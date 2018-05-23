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Порядка 17 тыс. жителей Свердловской области остались без электроснабжения из-за штормового ветра
23 май 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Порядка 17 тыс. жителей Свердловской области остались без электроснабжения 22 мая 2018 года из-за штормового ветра.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, накануне к 22.00 по местному времени погодные условия стабилизировались, и специалистам «МРСК Урала» удалось вернуть свет в дома порядка 10 тысяч человек.
«Завершены восстановительные работы на юге, севере и востоке региона. В частности, на территории Сысертского, Ирбитского, Артемовского и Серовского городских округов, а также в городском округе Ревда», — говорится в сообщении.
Из-за штормового ветра электроснабжение также было нарушено на территории Западного управленческого округа и Горнозаводского управленческого округа.
На поврежденных объектах работает 39 аварийно-восстановительных бригад в составе 107 человек и 35 единиц спецтехники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, накануне к 22.00 по местному времени погодные условия стабилизировались, и специалистам «МРСК Урала» удалось вернуть свет в дома порядка 10 тысяч человек.
«Завершены восстановительные работы на юге, севере и востоке региона. В частности, на территории Сысертского, Ирбитского, Артемовского и Серовского городских округов, а также в городском округе Ревда», — говорится в сообщении.
Из-за штормового ветра электроснабжение также было нарушено на территории Западного управленческого округа и Горнозаводского управленческого округа.
На поврежденных объектах работает 39 аварийно-восстановительных бригад в составе 107 человек и 35 единиц спецтехники.
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