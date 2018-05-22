Новости дня
Конкурс по выбору подрядчика для строительства центра «Эрмитаж — Урал» не состоялся из-за отсутствия заявок
22 май 2018 (15:30)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж — Урал». Об этом говорится на сайте госзакупок.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (часть 16 статьи 66 44-ФЗ)», — говорится в сообщении.
Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет не позднее 30 ноября 2020 года возвести здание по адресу: ул. Вайнера, 16. Начальная стоимость работ оценивалась в 290 млн руб.
Договор о создании центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Планируется организовать областное учреждение под брендом петербургского музея.
Центр разместится в двух зданиях: на ул. Вайнера, 11, где сейчас располагается музей изобразительного искусства, и в помещении на ул. Вайнера, 16.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (часть 16 статьи 66 44-ФЗ)», — говорится в сообщении.
Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет не позднее 30 ноября 2020 года возвести здание по адресу: ул. Вайнера, 16. Начальная стоимость работ оценивалась в 290 млн руб.
Договор о создании центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Планируется организовать областное учреждение под брендом петербургского музея.
Центр разместится в двух зданиях: на ул. Вайнера, 11, где сейчас располагается музей изобразительного искусства, и в помещении на ул. Вайнера, 16.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрация Екатеринбурга оценила строительство центра «Эрмитаж-Урал» в 290 млн рублей
- Подготовка площадки под «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге обойдется бюджету в 21,5 млн рублей
- Проект строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
- Согласован проект строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге разработали концепцию создания центра «Эрмитаж-Урал»