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Конкурс по выбору подрядчика для строительства центра «Эрмитаж — Урал» не состоялся из-за отсутствия заявок

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж — Урал». Об этом говорится на сайте госзакупок.



«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (часть 16 статьи 66 44-ФЗ)», — говорится в сообщении.



Согласно техническому заданию, победитель конкурса должен будет не позднее 30 ноября 2020 года возвести здание по адресу: ул. Вайнера, 16. Начальная стоимость работ оценивалась в 290 млн руб.



Договор о создании центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Планируется организовать областное учреждение под брендом петербургского музея.



Центр разместится в двух зданиях: на ул. Вайнера, 11, где сейчас располагается музей изобразительного искусства, и в помещении на ул. Вайнера, 16.

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