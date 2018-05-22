Новости дня
Компанию «ЭнергооборудованиеСервис Рус» в Полевском обвиняют в невыплате зарплаты
22 май 2018 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Полевском возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Авторизованный центр «ЭнергооборудованиеСервис Рус». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Задолженность перед 57 сотрудниками (за декабрь 2017 года — март 2018 года) составляет более 4 млн руб.
«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на банковские счета и имущество компании.
Задолженность перед 57 сотрудниками (за декабрь 2017 года — март 2018 года) составляет более 4 млн руб.
«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на банковские счета и имущество компании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Сысерти возбуждено дело по факту невыплаты заработной платы работникам компании «Торговый дом Завода элементов трубопроводов»
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Уральской картографической фабрике
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «Серовлесинвест»
- Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании «Автолайнер» в Красноуральске