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Компанию «ЭнергооборудованиеСервис Рус» в Полевском обвиняют в невыплате зарплаты

22 май 2018 (13:04)

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Полевском возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Авторизованный центр «ЭнергооборудованиеСервис Рус». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Задолженность перед 57 сотрудниками (за декабрь 2017 года — март 2018 года) составляет более 4 млн руб.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на банковские счета и имущество компании.

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