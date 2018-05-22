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Глава Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Евгений Ройзман заявил об уходе в отставку.



О своем намерении уйти с должности Е. Ройзман сказал после того, как депутаты не смогли прийти к единому решению при формировании повестки. Причиной спора стал проект поправок в Устав города об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.



Е. Ройзман, комментируя свое желание уйти в отставку, сослался на нежелание участвовать в этом процессе.



«Ни при каких обстоятельствах я в этом принимать участие не буду. Поэтому сегодняшнее заседание я объявляю закрытым, и заявляю вам, что я ухожу в отставку», — сказал Е. Ройзман.

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