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В I квартале в России снизился уровень одобрения по необеспеченным кредитам

УрБК, Москва, 22.05.2018. В I квартале 2018 года в России резко снизился уровень одобрения заявок по необеспеченным кредитам по сравнению с IV кварталом 2017 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



В марте значительно снизился процент одобрения по POS-кредитам (кредитование в торговых сетях) — сразу на 6 процентных пунктов по сравнению с февралем, до 32%. При этом заметно выросло число отказов из-за кредитной истории — с 13% до 18%. Это рекордное значение с апреля прошлого года. Также вырос процент отказов по аналогичной причине по кредитам наличными (с 4% до 9%) и по кредитным картам (с 20% до 22%). Впрочем, уровень одобрения по этим продуктам изменился незначительно.



По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, рост числа отказов связан не только с сезонным изменением кредитной политики банков после пикового периода кредитования в четвертом квартале 2017 года.



«Растет число клиентов, имеющих три и более текущих кредитных договора, а для многих банков наличие столь большого числа текущих обязательств является уже критичным, вследствие чего кредиторы отказывают в предоставлении кредитов», — рассказал О. Лагуткин.

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