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В Екатеринбурге в магазине сети «Магнит» на покупательницу упал потолок
21 май 2018 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с информацией об обрушении на покупательницу потолка в магазине крупной федеральной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел 20 мая 2018 года в магазине на улице Бардина. По уточненной информации, на женщину упал фрагмент потолочного перекрытия или отделочного материала. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении. В настоящее время руководство магазина приостановило его работу.
«Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Будет установлено, когда проводился ремонт потолочного перекрытия либо отделочные работы в помещении магазина. Также будет установлено, кто из руководящих лиц магазина торговой сети отвечает за надлежащее состояние помещений, отвечающих требованиям безопасности для покупателей», — говорится в сообщении.
По неофициальной данным, обрушение произошло в магазине сети «Магнит».
Инцидент произошел 20 мая 2018 года в магазине на улице Бардина. По уточненной информации, на женщину упал фрагмент потолочного перекрытия или отделочного материала. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении. В настоящее время руководство магазина приостановило его работу.
«Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Будет установлено, когда проводился ремонт потолочного перекрытия либо отделочные работы в помещении магазина. Также будет установлено, кто из руководящих лиц магазина торговой сети отвечает за надлежащее состояние помещений, отвечающих требованиям безопасности для покупателей», — говорится в сообщении.
По неофициальной данным, обрушение произошло в магазине сети «Магнит».
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