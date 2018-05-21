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В Екатеринбурге в магазине сети «Магнит» на покупательницу упал потолок

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с информацией об обрушении на покупательницу потолка в магазине крупной федеральной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Инцидент произошел 20 мая 2018 года в магазине на улице Бардина. По уточненной информации, на женщину упал фрагмент потолочного перекрытия или отделочного материала. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении. В настоящее время руководство магазина приостановило его работу.



«Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Будет установлено, когда проводился ремонт потолочного перекрытия либо отделочные работы в помещении магазина. Также будет установлено, кто из руководящих лиц магазина торговой сети отвечает за надлежащее состояние помещений, отвечающих требованиям безопасности для покупателей», — говорится в сообщении.



По неофициальной данным, обрушение произошло в магазине сети «Магнит».

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