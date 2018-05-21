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В Новокузнецке стартовал третий корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. С 21 по 25 мая 2018 года в Новокузнецке на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет третий корпоративный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Одновременно на комбинате стартуют конкурсы профессионального мастерства и соревнования оперативного персонала теплоэлектростанций.



В чемпионате примут участие более 230 специалистов и 150 экспертов с девяти крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, Евразруды, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники, Западно-Сибирской и Кузнецкой теплоэлектроцентрали, Южно-Кузбасской ГРЭС.



Ежегодно ЕВРАЗ расширяет границы корпоративных соревнований по методике WorldSkills. За три года число компетенций возросло в два раза, а количество участников увеличилось в пять раз. В этом году соревнования пройдут по девяти компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, управление производственным процессом, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника и инженерная графика CAD. Последние три компетенции — новые для чемпионата. Также в соревнованиях примут участие студенты базовых образовательных учреждений ЕВРАЗ ЗСМК, учащиеся школ города и Центра детского технического творчества «Меридиан».



В третий раз на ЕВРАЗ ЗСМК пройдут соревнования оперативного персонала теплоэлектростанций. Участники продемонстрируют знание нормативной документации и требований охраны труда и промышленной безопасности, а также выполнят практические задания по тушению пожара в электроустановке под напряжением, оказанию первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока и другие.



Конкурс на звание «Лучший молодой рабочий по профессии» проводится среди молодых работников предприятий ЕВРАЗа. В нем участвуют победители соревнований профмастерства сибирских и уральских предприятий компании. Ежегодно конкурс проходит на разных площадках, в этот раз местом проведения выбран ЕВРАЗ ЗСМК. Соревноваться будут представители восьми специальностей: горновой доменной печи, подручный сталевара, вальцовщик стана горячей прокатки, слесарь-ремонтник, токарь, машинист крана, водитель грузового автомобиля, помощник машиниста тепловоза. В конкурсе примут участие и студенты базовых учебных заведений.



В течение недели на комбинате пройдут Дни открытых проходных. Все желающие, школьники, студенты смогут во время экскурсий познакомиться с современными технологиями, профессиями и оборудованием металлургического комплекса, а также посетить выставку робототехники Hi-Tech.



Чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа — масштабное мероприятие, которое объединяет на одной площадке лучших профессионалов компании — элиту рабочих специальностей. Организация подобных конкурсов позволяет совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и повышать имидж компании. Победители корпоративных конкурсов входят в состав сборных команд Всероссийских соревнований.



В 2017 году ЕВРАЗ завоевал рекордное число медалей на Четвертом национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге: одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали. А энергетики ЗапсибТЭЦ подтвердили свой высокий профессионализм, заняв второе место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями.

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