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Росавиация ввела ограничение полетов над городами, принимающими ЧМ-2018

УрБК, Москва, 21.05.2018. В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими Чемпионат мира по футболу, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками с 1 июня по 17 июля дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.



«В случае необходимости осуществления деятельности по использованию воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в вышеуказанных зонах в период с 01.06.2018 по 17.07.2018 необходимо разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — говорится в сообщении.



Указанный порядок предусматривает направление пользователем воздушного пространства в соответствующий центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации запроса на осуществление деятельности в запретной зоне и/или зоне ограничения полетов.

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