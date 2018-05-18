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В Екатеринбурге начали наносить дорожную разметку на улицах и пешеходных переходах

18 май 2018 (16:06)

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Центр организации дорожного движения начал работу по нанесению дорожной разметки на улицах и пешеходных переходах Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.

К работе дорожники приступили с 15 мая. В планах у них в этом сезоне нанести 220 тыс. кв. м. разметки, 40 из них — термопластиком. Линии и знаки, как пластиком, так и краской, будут выполняться в двух цветах — белом и желтом. Основной объем работ предполагается выполнить до начала Чемпионата мира по футболу.

«Вначале мы используем белый пластик на центральных улицах города и пешеходных переходах. Желтый пластик будет наноситься не сейчас, а перед началом учебного года. Его мы будем использовать на пешеходных переходах вблизи детских учебных заведений», — рассказал заместитель председателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

Процесс нанесения проходит в ночное время от центра к окраинам города и приостанавливается при осадках. В работе используют специальный транспорт. Ежедневно работу выполняют 16 специалистов: три бригады наносят термопластик и четыре — краску.

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