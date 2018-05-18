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В Свердловской области за год на 5,6% сократилось поголовье овец и коз

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. На Среднем Урале с апреля 2017 по апрель 2018 года на 5,6% сократилось поголовье овец и коз, свидетельствуют данные Свердловскстата.



В апреле прошлого года во всех видах хозяйств региона насчитывалось 72,1 тыс. голов, в апреле 2018 года — 68,1 тыс. За указанный период незначительно сократилась численность коров — на 0,3%, до 115,7 тыс. голов.



В целом количество крупного рогатого скота увеличилось за год на 0,4% — до 265,7 тыс. голов. На столько же выросла численность свиней — до 346,5 тыс. Количество птиц за отчетный период увеличилось на 3,1% — до 13,4 млн голов.



По видам производства в регионе на ключевых направлениях зафиксирован рост: скот и птица на убой — с 80,1 тыс. т до 83,4 тыс. т (+4,1%), молоко — с 222,3 тыс. т до 232,8 тыс. т (+4,7%), яйца — с 490,7 млн шт до 506,9 млн шт (+3,3%).

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