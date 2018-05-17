Новости дня

В Свердловской области в I квартале забраковано 15,8 тонн плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I квартале 2018 года забраковало 15,8 т плодоовощной продукции, что составило более половины от всей проверенной партии.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, за указанный период было проверено 25,9 т продукции.



«Большое количество овощной продукции было забраковано при проведении административного расследования в отношении ООО «Кореяна» в цехе по производству кулинарной продукции «Кореяна» (г. Екатеринбург, ул. Норильская, д.77): картофель — 625 кг, капуста — 2 087 кг, лук репчатый — 639 кг, морковь свежая столовая — 11 640 кг. Основной причиной забраковки продукции послужило нарушение правил маркировки», — говорится в сообщении.



Основными нарушениями, которые были выявлены во время инспекции всех объектов, стали: нарушение условий и сроков хранения продуктов питания, реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, несохранение маркировочных ярлыков, несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий, невыполнение производственного контроля и так далее.



По итогам проверок было составлено 32 протокола об административной ответственности, и вынесены штрафы на общую сумму более 400 тыс. руб. В частности, ООО «Кореяна» получило штраф на сумму 50 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: