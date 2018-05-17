Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 75 коп.

УрБК, Москва, 17.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 48 коп., до 61,82 руб., евро — на 75 коп., до 73,02 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: