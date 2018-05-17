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УБРиР победил в двух номинациях конкурса «Элита фондового рынка»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подвела итоги регионального этапа премии «Элита фондового рынка» за 2017 год. Уральский банк реконструкции и развития стал победителем сразу в двух в номинациях — «Компания рынка облигаций» и «Компания срочного рынка», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Элита фондового рынка» — один из наиболее престижных конкурсов среди профессиональных участников отрасли. Мероприятие проводится НАУФОР с 2000 года, жюри выбирает лучших по всем основным специализациям современного фондового рынка России, а также выделяет наиболее значимые события, отражающие важнейшие тенденции и приоритеты его развития», — говорится в сообщении.



УБРиР впервые был отмечен НАУФОР в 2002 году как «Компания-открытие» и с тех пор неоднократно завоевывал победные дипломы. В номинации «Компания рынка облигаций» банк традиционно выступает одним из лидеров, что соответствует его статусу крупного оператора рынка РЕПО. Кроме того, в 2017 году УБРиР активизировал работу с производными финансовыми инструментами, что не осталось без внимания профессионального сообщества и позволило банку выиграть в номинации «Компания срочного рынка».



«Развитие инвестиционного бизнеса является для банка одной из приоритетных задач, — комментирует руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. — Мы учитываем ключевые отраслевые тренды, чтобы вырабатывать эффективные инвестиционные решения. Высокая оценка нашей работы со стороны НАУФОР свидетельствует, что мы на правильном пути».

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