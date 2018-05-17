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«Кушвинский завод прокатных валков» оштрафовали за загрязнение воздуха

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» оштрафовано на 170 тыс. руб. за загрязнение атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Как выяснилось, на предприятии не был утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, выбросы в атмосферу осуществлялись без специального разрешения. Срок предыдущей лицензии истек 1 июля 2017 года.



Концентрация вредных веществ на источниках выбросов превысила установленные нормативы: по показателям пыли неорганической в 77,3 раза, марганца и его соединений в 15,8 раза, оксидов азота в 149 раз.



В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» и части 2 статьи 8.21 КоАП РФ «Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух». На основании этих материалов и было вынесено постановление о штрафе.

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