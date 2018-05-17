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В городах проведения ЧМ-2018 выявили более 700 случаев завышения цен на гостиницы
17 май 2018 (09:47)
УрБК, Москва, 17.05.2018. Общий объем штрафов за завышение цен отелями к Чемпионату мира по футболу 2018 года превысил 8,7 млн руб. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего ведомство выявило 704 случая завышения цен в гостиницах.
«В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1 тыс. 514 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 846 дел об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 190 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей», — говорится в сообщении.
Отметим, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самарае, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
Всего ведомство выявило 704 случая завышения цен в гостиницах.
«В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1 тыс. 514 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 846 дел об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам РФ подано 190 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей», — говорится в сообщении.
Отметим, что ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самарае, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
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