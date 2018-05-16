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МВД предложило отменить обязанность вешать знак «Шипы» на автомобили

УрБК, Москва, 16.05.2018. Министерство внутренних дел России опубликовало ряд изменений в правила дорожного движения, среди которых предлагается отменить обязанность вешать знак «Шипы» на автомобили.



Напомним, что с 4 апреля 2017 года к владельцам авто на шипованной резине применялся штраф в 500 руб. или предупреждение за отсутствие соответствующего знака. При этом обязательным использование знака было и раньше, просто за его отсутствие автовладельцы не несли ответственности.



Год назад нововведение вызвало недоумение у автомобилистов.



«Это довольно странное изменение в правилах дорожного движения, потому что наличие этого знака на автомобиле никак не влияет на безопасность на дорогах. Когда вводился знак «Шипы» в 1993 году, использование шипованной резины было не так распространено среди автовладельцев, и поэтому раньше наличие этого знака имело значение. Сейчас 99% всех водителей уже используют резину с шипами, и предупреждать других участников движения об этом нет необходимости», — отмечал представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов.

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