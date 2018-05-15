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Пассажир рейса Екатеринбург — Пхукет авиакомпании Azur Air оштрафован на 50 тыс. рублей за хулиганство

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Суд оштрафовал пассажира рейса Екатеринбург — Пхукет авиакомпании Azur Air на 50 тыс. руб. за хулиганство на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России по Свердловской области.



С 19 по 20 февраля 2018 года мужчина летел из Екатеринбурга на остров Пхукет, при этом он находился в нетрезвом состоянии, конфликтовал с другими пассажирами, ругался и не реагировал на замечания экипажа.



В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте». Однако следователь ходатайствовал в суде о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого и назначении ему вместо этого судебного штрафа.



Суд ходатайство следователя удовлетворил и назначил мужчине штраф в размере 50 тыс. руб. Указанное основание для прекращения уголовного дела является нереабилитирующим.

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