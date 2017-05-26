УралБизнесКонсалтинг
Самолет Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, незапланированно сел в Казахстане

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Казахстане внештатно приземлился самолет авиакомпании Azur Air, совершавший рейс из Екатеринбурга в Анталью (Турцию). Как сообщает РИА Новости, лайнер совершил посадку по технической причине.

«Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолета из Москвы запланирован на 11.30 по московскому времени», — пояснили в авиакомпании.

О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно.
