Екатеринбург ждет велохаос

С началом велосезона в Екатеринбурге вновь обостряется проблема регулирования движения двухколесного транспорта, численность которого ежегодно возрастает. Жители города жалуются на велосипедистов, на высокой скорости передвигающихся по тротуарам и создающих опасность для здоровья пешеходов. Обоснованные претензии возникают и со стороны водителей автомобилей. Между тем представители Гоставтоинспекции признают, что оперативно найти решение указанных проблем на сегодняшний день не представляется возможным.Как отметил сегодня на пресс-конференции председатель межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов, ежегодно число велосипедистов в Екатеринбурге прирастает на 10-30%. При этом соответствующая инфраструктура развивается крайне медленно.«Ежегодно общая численность велосипедистов прирастает, и динамика здесь гораздо выше, чем среди любых других участников дорожного движения. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это отсутствие инфраструктуры. В частности, вокруг Центрального стадиона, где будут проходить матчи ЧМ-2018, нет ни одной велопарковки. Если подобные вопросы не решать, проблемы будут нарастать», — отметил эксперт.Между тем наличие элементов велоинфраструктуры на улицах города также не гарантирует прекращения конфликтов между участниками движения. Несмотря на то, что штраф за езду по тротуарам там, где есть выделенные полосы для велосипедов, составляет 800 руб., владельцы двухколесного транспорта зачастую продолжают двигаться как им удобно. В свою очередь, пешеходы также во многих случаях не обращают внимания, где они идут, и занимают предназначенные для велосипедов полосы. Проблемы возникают и на перекрестках, где в нарушение правил дорожного движения велосипедисты не спешиваются, создавая угрозу столкновения и для пешеходов, и для автомобилей.Казалось бы, вероятность возникновения таких ситуаций могут свести к минимуму органы ГИБДД, усилив контроль за движением двухколесного транспорта. И осенью 2017 года представители ведомства заявляли о том, что в предстоящем сезоне они будут активно штрафовать нарушителей, в том числе за езду по тротуарам. Однако на сегодняшний день Госавтоинспекция не планирует радикальных мер.«Действительно, к нам приходят жалобы от жителей города, что велосипедисты порой мешают, создавая опасность для здоровья пешеходов, в первую очередь детей. И мы будем проводить мероприятия, но не для того, чтобы штрафовать людей. Конечная цель совсем другая: чтобы участникам движения было комфортно и безопасно. Этим мы занимаемся и надеемся на помощь наших коллег из общественных организаций», — пояснил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин.Эксперты связывают такое изменение политики ведомства с уменьшением количества сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге. Хотя, по словам Вадима Буйдалина, сокращение штата на выполнение Госавтоинспекцией своих функций не повлияло, наблюдатели сомневаются, что ведомству хватит человеческих ресурсов для отслеживания действий велосипедистов на тротуарах и большинстве перекрестков. Поэтому штрафовать, как и в прошлые годы, станут лишь тех, кто позволил себе нарушать ПДД на глазах дорожных патрулей.В остальных случаях, особенно касающихся движения по тротуарам, жителям города придется самостоятельно разбирать большинство возникающих конфликтов. По мнению наблюдателей, это может повлечь обострение ситуации вплоть до самосуда над велосипедистами, напугавшими или задевшими пешеходов.Впрочем, представители ГИБДД и велосообщества надеются, что уровень культуры участников движения будет расти и все-таки не позволит ситуации трансформироваться в серьезный конфликт.«Велосипедистов можно разделить на категории. Есть дети, которым лучше кататься в специально отведенных местах. Есть взрослые, едущие на работу и с работы: они, конечно, двигаются с большой скоростью и создают много опасностей, поэтому там, где условия позволяют, им лучше двигаться по краю проезжей части с соблюдением ПДД. Здесь надо развивать инфраструктуру и повышать уровень культуры и грамотности граждан. Думаю, со временем мы привьем эту культуру, уважение к другим, но за один день это не делается», — рассказал Вадим Буйдалин.Таким образом, предстоящий велосезон может принести еще больше конфликтов между участниками движения, чем предыдущий. Число велосипедистов растет, штат сотрудников ГИБДД сокращается, и установить необходимый уровень контроля за двухколесным транспортом на дорогах и тротуарах города оперативно вряд ли удастся. Возможно, в дальней перспективе эти проблемы решатся за счет развития специальной инфраструктуры, а также повышения грамотности и культурного уровня граждан, однако в ближайшее время велосипедисты на улицах Екатеринбурга будут усугублять и без того сложную дорожную ситуацию.