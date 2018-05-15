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Депутаты Екатеринбургской гордумы раскритиковали подготовку к транспортной реформе

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. Члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы (ЕГД) раскритиковали процесс подготовки к транспортной реформе в городе.



С отчетом о предварительных итогах перед депутатами выступал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. В основном его доклад был посвящен планам по созданию выделенных полос для пневмоколесного транспорта, обособленных трамвайных путей и созданию остановок для пересадочной системы. Кроме того, новая схема транспортной сети по-прежнему дорабатывается. Детали этого пункта докладчик не уточнил.



Председатель депутатской комиссии Владимир Крицкий поинтересовался у И. Федотова, в каком состоянии находится транспортная реформа и проводится ли она вообще. Получив утвердительный ответ, депутаты спросили у представителя горадминистрации, какие результаты работы он может им показать, например, упомянутые остановки. В ответ Игорь Федотов пояснил, что горадминистрация демонстрирует лишь планы по внедрению транспортной реформы.



Также И. Федотов не смог ответить депутатам, какие виды транспорта замедлили движение после введения в городе выделенных полос. Как выяснилось, чиновники замеряли только изменение скорости общественного транспорта. По оставшимся полосам исследования не проводились.



В итоге комиссия ЕГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию приняла доклад Игоря Федотова. Вместе с тем в своем итоговом решении депутаты указали на неисполнение решения главы Екатеринбурга о привлечении специально созданной рабочей группы ЕГД к процессу подготовки транспортной реформы.



«Я не зря задавал вопрос о том, идет ли транспортная реформа. Были обращения от населения о привлечении депутатов. Было принято решение о создании комиссии. Решение было принято главой города. Он, в свою очередь, уведомил главу администрации города и попросил максимально вовлекать рабочую группу в работу. Были созданы определенные полномочия. У нас есть принцип разделения властей, поэтому нужно уважительно органам исполнительной власти относится к органам представительной власти», — пояснил председатель комиссии Владимир Крицкий.



Игорь Федотов в ответ на эту претензию пояснил, что транспортная реформа находится на той стадии, когда привлечение депутатов не требуется.



Напомним, что новую маршрутную сеть в Екатеринбурге планируется запустить с 1 июля 2019 года.

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