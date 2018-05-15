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В I квартале 2018 года Свердловское УФНС обнаружило недоимку по налогам на 497,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2018. В I квартале 2018 года налоговые органы Свердловской области передали следователям 32 материала по проведенным проверкам для решения вопросов о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба УФНС по Свердловской области, 4 из них содержат информацию о признаках регистрации незаконных сделок с недвижимостью, 28 — об уклонении от уплаты налогов.



Сумма недоимки по налогам, пеням и штрафам в переданных налоговиками следователям документов составляет 497,7 млн руб.



В I квартале 2018 года следственными органами рассмотрено 39 материалов, в том числе по налоговым составам — 31 материал. В результате следователи возбудили 13 уголовных дел, 12 из них по налоговым составам. В 17 случаях (12 по налоговым составам) в возбуждении уголовных дел было отказано.

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