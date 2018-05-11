Украинская угроза для уральского бизнеса

Фотография с сайта Львовской изоляторной компании

В Верховную Раду внесли законопроект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине. Как отмечается в пояснительной записке, подобная мера на законодательном уровне урегулирует возможность применения секторальных санкций к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с РФ. Если законопроект примут, все российские предприятия, которые имеют бизнес на Украине, потеряют свои активы.Отношения двух стран после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России переживают сложный период. Киев называет Россию страной-агрессором и обвиняет во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе в донбасский конфликт.В этой связи Украина наряду с другими странами ввела и регулярно расширяет ограничительные меры в отношении России. Работающие на местном рынке предприятия из РФ испытывают серьезное давление. В связи с этим многие бизнесмены пытаются избавиться от своих активов. В частности, в октябре 2017 года известная швейцарская компания Glenсore выкупила Николаевский глиноземный завод и три других украинских предприятия, подконтрольных ОК «Русал». Также свои активы на Украине продали «Лукойл», «Московская биржа», «Ингосстрах» и другие известные компании.Сейчас российские предприятия, которые не успели реализовать подобные сценарии в этой стране, рискуют их безвозмездно потерять. Среди них есть представители уральского бизнеса. В частности, может пострадать группа компаний «Юнако», которая специализируется на реализации крупных проектов в энергетической, нефтегазовой, строительной сферах.Согласно информации, которая размещена на официальном сайте группы «Юнако», она является собственником двух предприятий на Западной Украине — Львовской изоляторной компании (входит в состав холдинга Global Insulator Group) и Ровенского завода высоковольтной аппаратуры (находится под управлением ЗАО «Высоковольтный союз»).Первое предприятие специализируется на производстве стеклянных изоляторов (мощность — 4 млн штук в год). Численность работников Львовской изоляторной компании составляет 285 человек. Общая площадь завода — 13,5 га. В структуре холдинга Global Insulator Group предприятие занимает второе место по размерам производственных мощностей после Южно-Уральского арматурно-изоляторного завода в Челябинской области.Ровенский завод высоковольтной аппаратуры является одним из крупнейших в СНГ предприятий по производству коммутационной и распределительной аппаратуры напряжения от 0,4 до 220 кВ. За время своего существования предприятие поставило на внутренний и на внешние рынки стран Европы, Азии и Африки более 1 млн выключателей 6-35 кВ, несколько десятков тысяч комплектных распределительных устройств 6-10 кВ, десятки трансформаторных подстанций с преобразованием напряжения от 110 до 0,4 кВ. Все эти годы завод является лидером в своей отрасли.Отметим, что группа компаний «Юнако» зарегистрирована в Екатеринбурге. Основные акционеры — кипрские офшоры Unako Asset Management Limited и Fraxis Management Limited. Конечными бенефициариями, предположительно, являются предприниматели, ранее связанные с компанией «Уралинвестэнерго».В свое время история с рейдерским захватом этого холдинга вылилась в громкое уголовное дело. Она началась в начале 1990-х, когда был зарегистрирован одноименный чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) работников «Свердловэнерго» и «Башкирэнерго». Его управляющим назначили Андрея Ахтямова. Постепенно на балансе ЧИФа сконцентрировались акции предприятий, напрямую связанных с уральским энергетическим комплексом и машиностроением.Постепенно чековый фонд был трансформирован в ОАО, акции в котором получили деловые партнеры Андрея Ахтямова (в его собственности осталось 30% акций): Василий Бурага, Вадим Губин, Андрей Рыжиков, Денис Тасаков, Павел Подкорытов, Владислав Бутин и Сергей Петров. По данным следствия, новые акционеры холдинга путем подлога документов уволили Ахтямова и лишили его всего пакета ценных бумаг.По одной из версий, уголовное дело было возбуждено при содействии генерального директора УГМК Андрея Козицына, к которому обратился за помощью бывший глава «Уралинвестэнерго». Согласно материалам дела, в 2007 году Губин и Подкорытов были осуждены на 5 лет за хищение акций компании. В 2011 году аналогичная судьба постигла Бурагу, Рыжикова, Тасакова и Бутина. Они получили наказание в виде реального срока (от 3,5 до 5,5 лет) в колонии общего режима.Во время длительного судебного процесса топ-менеджеры компании пытались перевести свои активы на баланс украинских предприятий и активно перераспределяли заказы в пользу Львовской изоляторной компании и Ровенского завода высоковольтной аппаратуры.После выхода из мест заключения предприниматели могли вернуться к управлению прежними активами. Сейчас в структуру холдинга «Юнако» входят 10 предприятий. Все они зарегистрированы на территории России. Некоторые из них имеют зарубежные активы на Украине, в Казахстане и Эстонии.По оценкам наблюдателей, попытка продать украинские предприятия до принятия закона о приватизации может обернуться для уральских предпринимателей большими убытками. Для того, чтобы реализовать свои активы в сжатые сроки, потребуется снизить цену, которая должна быть заметно ниже среднерыночной. Вместе с тем этот вариант позволит получить хотя бы какую-то компенсацию за уход с украинского рынка.