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Бывший свердловский депутат Сергей Капчук сдался в посольство РФ в Хорватии

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Предприниматель и бывший депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Капчук сдался в посольство РФ в хорватской столице Загребе, пишет газета «Известия» со ссылкой на его же заявление.



По его словам, на въезде в Хорватию у него конфисковали британский паспорт. Он решил укрыться в российском посольстве, потому что опасается западных спецслужб. Последние, как он утверждает, открыли на него охоту из-за его позиции по делу об отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, уверен С. Капчук.



В интервью одному из российских телеканалов Сергей Капчук заявлял, что считает обвинения в адрес Москвы по этому делу спланированной провокацией западных политиков, которые пытаются таким образом оправдать возможные удары по Сирии. Кроме того, он сообщал о требовании представителей британских спецслужб «обвинять» Россию, но С. Капчук не стал этого делать.



Сергей Капчук в настоящее время находится в федеральном розыске. По версии следователей, в 1997 году ему, когда он занимал должность заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, выделили из бюджета 2 млрд неденоминированных рублей на покупку служебной квартиры для свердловского правительства в Москве. Далее он оформил квартиру на супругу, продал ее и присвоил вырученные деньги себе. В осуществлении аферы ему помог брат-близнец Константин.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело, Константина Капчука удалось арестовать сразу, а Сергей был объявлен в федеральный и международный розыск. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга осудил Константина Капчука на 5 лет, однако в феврале 2007 года его уже амнистировали в связи со столетием парламентаризма в России.

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