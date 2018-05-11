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Свердловское УФАС возбудило дело из-за нарушений в рекламе корпорации «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. УФАС по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в сообщении о стоимости квартир на объектах АО «Корпорация Атомстройкомплекс», которое транслировалось на одной из радиостанций Екатеринбурга.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в антимонопольный орган обратился слушатель радиостанции с жалобой на недостоверную рекламу корпорации «Атомстройкомплекс». Согласно предоставленной радиостанции аудиозаписи, часть текста в рекламе с подробными условиями акции от застройщика невозможно разобрать из-за высокой скорости воспроизведения. В результате сообщение вводило слушателей в заблуждение, что квартиры можно приобрести за 100 тыс. руб.



«Спонсор утреннего шоу в Екатеринбурге — АО «Корпорация Атомстройкомплекс». Квартира за сто тысяч рублей? За сто тысяч рублей квартира? Тысяч за сто квартира. Вы можете долго сидеть и крутить в голове наше суперпредложение, а можете просто купить новую квартиру от «Атомстройкомплекса» всего за сто тысяч рублей», ― звучало сообщение в эфире.



При замедлении фрагмента записи в два раза становилось очевидно, что 100 тыс. руб. — первоначальный взнос по условиям акции, подробности которой можно узнать на сайте застройщика.



Согласно действующему законодательству, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. Кроме того, реклама, связанная с долевым строительством, должна содержать сведения о размещении проектной документации по объектам и другую информацию.



«Сведения об условиях акции, а также способе получения проектной декларации должны не просто присутствовать в рекламе, но и быть воспринимаемыми потребителями рекламы. Между тем, при распространении рекламы из-за высокой скорости воспроизведения фрагмент текста, содержащий информацию о том, что сумма в 100 тыс. руб. является первоначальным взносом, другие условия акции, а также сведения о месте размещения проектной декларации, не прослушиваются, следовательно, потребители рекламы лишаются возможности получить данную информацию», ― пояснили в пресс-службе Свердловского УФАС.



В результате антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Рекламодателем сообщения является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», рекламораспространителем — АО «Радиовещательная компания «Вермишель».

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