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«Управление автомобильных дорог» заплатит 150 тыс. штрафа за отсутствие разметки на свердловской автотрассе

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» штраф в размере 150 тыс. руб. за отсутствие разметки на автодороге, нарушающее требования безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В декабре 2017 года на 8 км автомобильной дороги регионального значения «г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское» произошло ДТП. В ходе обследования дороги сотрудниками ГИБДД было выявлено отсутствие горизонтальной дорожной разметки при том, что проектом организации дорожного движения она там предусмотрена.



Владельцем дороги является ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», которое обязано обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Государственным инспектором дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» в отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.



Синарский районный суд Каменска-Уральского признал ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб.



Представитель юридического лица обжаловал постановление в Свердловском областном суде, просил его отменить и прекратить производство по делу. Однако, проверив материалы дела и заслушав защитника, судья апелляционной инстанции счел постановление суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.

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