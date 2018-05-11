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ОК «Русал» признала несостоятельными предыдущие прогнозы развития компании

УрБК, Москва, 11.05.2018. ОК «Русал» в финансовом отчете по МСФО за I квартал 2018 года заявила, что из-за санкций США предыдущие прогнозы о деятельности компании являются ненадежными и утратившими актуальность. Об этом сообщает «Прайм».



«Русал» продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.



«Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров», — говорится в заявлении.



Отметим, что выручка ОК «Русал» в I квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% и составила 2 млрд 744 млн долл. США. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 21% (до 317 млн долл. США).



6 апреля США ввели санкции в отношении ОК «Русал», которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с компанией для американских граждан.

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