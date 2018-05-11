Новости дня
ОК «Русал» признала несостоятельными предыдущие прогнозы развития компании
11 май 2018 (10:49)
УрБК, Москва, 11.05.2018. ОК «Русал» в финансовом отчете по МСФО за I квартал 2018 года заявила, что из-за санкций США предыдущие прогнозы о деятельности компании являются ненадежными и утратившими актуальность. Об этом сообщает «Прайм».
«Русал» продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.
«Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров», — говорится в заявлении.
Отметим, что выручка ОК «Русал» в I квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% и составила 2 млрд 744 млн долл. США. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 21% (до 317 млн долл. США).
6 апреля США ввели санкции в отношении ОК «Русал», которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с компанией для американских граждан.
«Русал» продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.
«Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров», — говорится в заявлении.
Отметим, что выручка ОК «Русал» в I квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,5% и составила 2 млрд 744 млн долл. США. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 21% (до 317 млн долл. США).
6 апреля США ввели санкции в отношении ОК «Русал», которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с компанией для американских граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Из ОК «Русал» уволился самый высокопоставленный иностранный топ-менеджер
- Минфин США назвал условия снятия санкций с ОК «Русал»
- Материнская компания ОК «Русал» прогнозирует существенное негативное влияние санкций на бизнес
- ОК «Русал» в I квартале 2013 года снизила нормализованную чистую прибыль по МСФО на 44,7%
- В 2011 году чистая прибыль ОК РУСАЛ снизилась более чем в 12 раз