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Минфин РФ намерен снизить финансирование госпрограммы развития АПК в 2018 году на 3,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.05.2018. Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018 году на 3,2 млрд руб. — до 238,737 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект поправок в бюджет на 2018 год и 2019-2020 годы.



Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, в текущем году на госпрограмму развития АПК предполагается выделение 241,986 млрд руб., в 2019 году — 242,434 млрд руб., в 2020 году — 242,448 млрд руб.



Из проекта поправок в бюджет следует, что в 2018 году финансирование госпрограммы АПК может быть сокращено на 3,249 млрд руб., или на 1,3%.



В основном изменения коснутся финансирования ведомственного проекта по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК — оно может снизиться на 3,222 млрд руб., до 98,78 млрд руб. В частности, финансирование мероприятия по поддержке инвестиционного кредитования может уменьшиться на 5,222 млрд руб., до 47 млрд руб.



При этом объем субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в АПК, может уменьшиться на 31,738 млрд руб. — до 20,486 млрд руб. Одновременно 26,515 млрд руб. будут выделены на «иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».



Дополнительно 2 млрд руб. может быть направлено на субсидии компаниям на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Сейчас на это предусмотрено 100 млн руб.

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